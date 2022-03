Tällainen on uusi, edullinen iPhone SE (2022) - 5G, sama suoritin kuin iPhone 13:ssa

päivittää edullisinta iPhone-mallistoaan,-sarjaa, suhteellisen harvoin. Edellinen julkaisu nähtiin vuonna 2020, kun iPhone SE:n toinen sukupolvi esiteltiin. Nyt yhtiö julkaisi vihdoin kolmannen sukupolven iPhone SE:n.mallisto käyttää samaa piirisarjaa, jota viime vuonna julkistettu iPhone 13 käyttää, eli suorituskyvystä vastaa Applen oma-piirisarja. Suojauspuolesta vastaa sama kestävä lasimateriaali, jota iPhone 13:kin käyttää.Uuden, tehokkaamman piirin lisäksi merkittävänä uutena ominaisuutena iPhone SE (2022) tuo edullisimpaan iPhoneen nyt myös. Lisäksi puhelimella on IP67 -luokitus, eli puhelin on vesi- ja pölytiivis.Kamerapuolella takakamera tarjoaa 12 megapikselin tarkkuuden, yhdistettynä Applen omiin ohjelmallisiin kuvankäsittelyominaisuuksiin.Pieniä kännyköitä arvostavalle iPhone SE tarjoaa todennäköisesti juuri sitä, mitä pitääkin: näytön koko on ainoastaan 4,7 tuumaa. Lisäksi perinteinen sormenjälkilukija on edelleen mukana, joten maskiaikana varsin tuskalliseksi muodostunut kasvojentunnistuksen kanssa kikkailu ei haittaa uuden iPhone SE:n kanssa.

iPhone SE (2022) tulee myyntiin kolmella eri tallennustilavaihtoehdolla: edullisin malli tarjoaa 64 gigatavua tallennustilaa ja muut vaihtoehdot tarjoavat vastaavasti 128 ja 256 gigatavua tallennustilaa.Myynti alkaa perjantaina 11.3.2022 ja ensimmäisten asiakkaiden käteen puhelin luvataan viikkoa myöhemmin, perjantaina 18.3.2022. Yhdysvalloissa iPhone SE (2022) hinnat alkavat 429 dollarista.