Androidissa on yksi asia naurettavan kehnolla tolalla, Apple-käyttäjien pilkan kohde - vihdoin Google tekee jotain

Android-maailmassa voidaan taputella itseä olalle monessa suhteessa: käyttöjärjestelmä on maailman yleisin, sillä on valtava ekosysteemi ja sen avoimuus mahdollistaa monenlaisia virityksiä, joista vaikkapa Applen käyttäjät voivat vain haaveilla. Mutta Androidilla on yksi häpeäpilkku, suoranainen tahra tämän kaiken keskellä. Tabletit.Google tuli kovalla tohinalla tablettien maailmaan vuonna 2011, kun yhtiö julkaisi Android 3:n eli Android Honeycombin . Se oli ensimmäinen - ja toistaiseksi ainoa - Android-versio, jonka pystyi asentamaan ainoastaan tableteille. Tuolloin Google julkaisi myös omat Nexus-tablettinsa ja usko Androidin maailmavalloitukseen myös tablettien saralla oli kovaa.Mutta ongelmaksi muodostui vuosien kuluessa se, että Google ei koskaan ottanut Androidia tosissaan. Yhtiö ei lyönyt nyrkkiä pöytään sovelluskehittäjille, eikä tarjonnut työkaluja joilla sovelluksista saataisiin oikeasti isompaa näyttöalaa järkevästi käyttäviä.

Pian myös Googlen usko tekemiseen tuntui loppuvan ja yhtiö lopetti omien tablettien kehittämisen kokonaan. Myöskään yhtään uutta puhtaasti tableteille tarkoitettua Android-versiota ei ole tuon jälkeen nähty.Nykyisin tilanne on se, että käytännössä 90 prosenttia Android-sovelluksista toimii tabletilla kuin käytössä olisi vain "tosi iso puhelin". Eli kaikki on vain isompaa, mutta isoa näyttöä ei käytetä mitenkään järkevästi hyväksi. Samaan aikaan Apple on kulkenut eri reittiä iPadinsa kanssa: yhtiö on ei-niin-kevyesti pakottanut sovelluskehittäjät optimoimaan sovellukset tableteille sopiviksi.Käytännössä siinä missä iPadista on tullut varteenotettava kevyt-läppäri tai jopa läppärin korvike, on Android-tablettien kohtalona ollut päätyä lähes puhtaasti videoiden katseluun ja pelien pelailuun tarkotetuiksi ruuduiksi.Androidilla tämä on johtanut tietynlaiseen muna/kana -ongelmaan, jossa kehnosti tehdyt sovellukset eivät innosta käyttäjiä - joka näkyy sitten myynnissä ja siinä, miten tabletteja käytetään. Ja kun käyttäjät eivät kaipaa sovelluksia tableteille - ja eivät myöskään osta Android-tabletteja - ei sovelluskehittäjillä ole myöskään mielenkiintoa luoda sovelluksistaan tableteille sopivia.Kaikki "fiksumpi" tekeminen Android-tableteilla on ollut viime vuosien ajan käytännössä laitevalmistajien harteilla. Isoimmat laitevalmistajat, kuten Samsung, ovat kehittäneet omie käyttöliittymiään, lisätoimintoja ja apusovelluksia tableteilleen, jotka ovat auttaneet suuremman näytön järkevässä tehokäytössä.Tilanne olisi jatkunut todennäköisesti vuosia, mutta sitten Samsung onnistui osumaan puolivahingossa kultasuoneen. Yhtiön taittuvanäyttöiset puhelimet onnistuivat vihdoin vuonna 2021 valloittamaan kuluttajien sydämet. Samalla isomman näytön Android-maailma koki uuden tulemisen: puhelimia käytetään joka tapauksessa monipuolisesti, joten myös sovellukset piti saada mukaan leikkiin.Nyt Google on vihdoin tekemässä asialle jotain: uusion Android 12 -käyttöjärjestelmän välipäivitys, joka on suunnattu nimenomaan isoille ruuduille: tableteille ja taittuvanäyttöisille puhelimille. Samalla Android tuo vihdoin työkalut, joilla sovelluskehittäjät voivat muokata sovelluksensa helpommin käyttämään sekä isoja näyttöjä että tavallisia puhelimen näyttöjä.Googlen tablettiliiketoiminnan teknologiajohtaja on myös valottanut Googlen uutta kiinnostusta tablettimaailmaan hiljattaisessa haastattelussa . Rich Miner kertoo haastattelussa Googlen uskovan kehityspolkuun, jossa tabletit korvaavat kevyet läppärit kotikäytössä. Minerin mukaan trendi alkoi näkymään koronapandemian siirrettyä ihmiset kotitoimistoille - ja on jatkunut vahvana sen jälkeen.Joten, ehkäpä, kenties, tulemme näkemään Android-maailman, jossa sovellukset osaavat käyttää järkevästi tarjolla olevaa isompaa näyttöpinta-alaa, jos sellaista on käytettävissä.