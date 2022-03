Samsungin pantentti paljastaa oudoimman taittuvan puhelimen

Samsung on uskonut taittuvien puhelinten tulevaisuuteen ja panostanut siihen todennäköisesti kauemmin kuin mikään muu älypuhelinvalmistaja. Yhtiön muutaman vuoden vanhat taittuvat laitteet ovatkin jo onnistuneet kaivertamaan markkinoille oman rakonsa, mutta vielä se täydellinen läpilyönti odottaa itseään.Nyt paljastunut uusi patentti ei välttämättä tuo sekään tuoda odotettua läpilyöntiä, mutta sitäkin mielenkiintoisempi se on. Todella omituisen muotoinen laite taittuu itsensä taakse vain puoliksi, joka tarkoittaa, että auki ollessaan se on kuin erikoinen ja kulmikas tetris-palikka.Hollantilaissivusto Lets Go Digitalin bongaama patentti paljastaa, että laitteen yläosa olisi taittuva kun alaosa puolestaan ei. Yläosa taittuisi liki puoliksi lukuunottamatta kameraa, joka pysyy paikallaan. Lets Go Digital on myös luonut patentin piirroksista 3D-kuvitukset, joita löytyy lisää jutusta Mitä sitten tällaisesta designista olisi iloa käytössä? Kenties yläosassa ja alaosassa voisi näyttää erilaista sisältöä. Pystykäytössä voisi myös katsella videoita paremmin vaakatasossa. Mikäli keksit jonkun hyvin käyttötavan tälle, niin kerro siitä alla kommenteissa.

Kyseessä on taatusti yksi erikoisimmista taittuvien puhelinten patenteista, mutta luonnollisesti ei ole mitään takeita, että Samsung aikoo käyttää tätä tulevissa tuotteissaan.