Samsung toi Suomessa myyntiin alle 200 euron Galaxy A13 -puhelimen

"Uusi A-sarjan puhelimemme tuo laadukkaat teknologiset ratkaisut edullisen hintapisteen laitteeseen. Samsungin A-sarja on nauttinut pitkäjänteisestä suosiosta Suomessa ja Galaxy A13 löytää varmasti paikkansa perusälypuhelinta harkitsevien joukossa", kertoo Mika Engblom, Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja.

löytyy uusi vaihtoehto edullisten puhelimien osalta. Kyseessä on, joka on nyt saatavilla valituilta jälleenmyyjiltä ja samsung.com-sivustolta. Galaxy A13:n suositushinta on 189 euroa. Värivaihtoehdot ovat musta, valkoinen ja sininen.





Galaxy A13 on kooltaan 165,1 x 76,4 x 8,8 mm ja painoa on 195 grammaa. Etupuolelle on laitettu 6,6-tuumainen TFT Full HD (1080 x 2408) näyttö, jonka yläreunassa on 8 megapikselin kamera.



Taakse on laitettu Samsungin mukaan laadukas 50 megapikselin pääkamera, 5 megapikselin ultralaajakulma, 2 megapikselin makro ja 2 megapikselin syvyyskamera.

4G-yhteyksiä tukevassa puhelimessa on myös 5000 mAh akku, sormenjälkitunnistin ja Android 12 -käyttöjärjestelmään perustuva One UI 4.1 -ohjelmisto.