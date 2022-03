Samsungin Galaxy A33 5G tuo tarkempaa näyttöä ja optista kuvanvakainta edullisempaan hintaluokkaan

"Jokainen ansaitsee päästä käsiksi huippuominaisuuksiin ja tyylikkääseen muotoiluun. Uusin Galaxy A -sarjamme mahdollistaa sen nyt entistä useammalle ja entistä helpommin, ja tulee varmasti jatkamaan edelleen yhtenä suomalaisten suosikkiälypuhelintuoteperheenä", kertoo Mika Engblom, Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja.

on esitellyt jatkoa erittäin hyvin esimerkiksi Suomessa menestyneille Galaxy A -sarjan puhelimille. Uusia malleja ovatja





Kaksikosta enemmän uudistusta edeltäjäänsä nähden on saanut Galaxy A33 5G. Näyttö on nyt tarkempi ja pääkamerassa on optinen kuvanvakain.



Vertaa: Samsung Galaxy A33 vs Samsung Galaxy A32.



Galaxy A33 5G:n etupuolella on 6,4-tuumainen Full HD+ Super AMOLED-näyttö, joka toimii nopeammalla 90 hertsin virkistystaajuudella. Näyttöä suojaa Corning Gorilla Glass 5 -lasi.

Galaxy A53 ja Galaxy A33

Laitteen paino on 186 grammaa ja sen mitat ovat 159,7 x 74,0 x 8,1 mm. Rakenteeltaan laite on saanut IP67-luokituksen eli se kestää vettä ja pölyä.Taakse on laitettu neljä kameraa: 48 megapikselin pääkamera, 8 megapikselin ultralaajakulma, 2 megapikselin syvyyskamera ja 5 megapikselin makro. Pääkameraan on nyt lisätty optinen kuvanvakain (OIS). Tämä auttaa esimerkiksi vähentämään käden liikkeiden aiheuttamaa epätarkkuutta kuvia ottaessa.Puhelimen 5000 mAh akun luvataan tarjoavan virtaa kahdeksi päiväksi. Lisäksi puhelin tukee 25 watin latausta, mutta kyseinen laturi ei enää kuulu pakkauksen varustukseen eli se täytyy ostaa erikseen.Muita ominaisuuksia ovat 6/8 gigatavua RAM-muistia, 128/256 gigatavua sisäistä tallennustilaa, teratavun muistikorttipaikka, 5G, Bluetooth 5.1, sormenjälkilukija ja Android 12 -käyttöjärjestelmään perustuva One UI 4.1.Galaxy A33 5G:n suositushinta on 369 euroa.Galaxy A53 5G on uudistunut maltillisesti verratessa Galaxy A52s 5G-malliin.Vertaa: Samsung Galaxy A53 vs Samsung Galaxy A52s Galaxy A53 5G:n Super AMOLED-näyttö on kooltaan 6,5-tuumainen ja se toimii Full HD+ -tarkkuudella sekä 120 hertsin virkistystaajuudella. Lisäksi tässä on myös Corning Gorilla Glass 5 ja IP67-luokitus.Sisällä on 5000 mAh akku 25 watin latauksella. Laturi täytyy hankkia erikseen.Takana on 64 megapikselin pääkamera optisella kuvanvakaimella, 12 megapikselin ultralaajakulma, 5 megapikselin syvyyskamera ja 5 megapikselin makro. Edessä on 32 megapikselin kamera. Samsung kertoo kameran osalta, että muotokuvatilaa on parannettu ja laitteet tukevat Photo Remaster -ominaisuutta.Käyttöjärjestelmä on myös Android 12 -versioon perustuva One UI 4.1. Molemmille laitteille taataan jopa neljän sukupolven One UI- ja Android OS -päivitykset ja jopa viiden vuoden tietoturvapäivitykset.Galaxy A53 5G tulee saataville 128 gigatavun ja 256 gigatavun versiona. Näiden hinnat ovat 449 euroa ja 499 euroa.