Vuoto kertoo OnePlus Nord 3:n isoista uudistuksista: markkinoiden nopein lataus?

Kiinalaissome Weibosta kuuluu uutisia tulevasta OnePlus Nord 3 -puhelimesta. Keskihintaisen Nord 2 -mallin (kuvassa) seuraaja pitää vuodon mukaan sisällään melkoisen vakuuttavia uusia ominaisuuksia.Nord 3:sta löytyy tietojen mukaan ainakin uusi peräti 150 watin pikalataus edeltäjän 65 watin sijaan. Mikäli tämä pitää paikkansa, niin kyseessä on yksi markkinoiden nopeimmin latautuvista puhelimista.Väitetty pikalataus on sisaryhtiö Oppon nk. Super VOOC -teknologiaa ja tulee myös Oppon omiin puhelimiin. Akun koko on vuodon mukaan pysynyt edeltäjästä samana 4500 milliampeeritunnissa.Tämän lisäksi huhut kertovat 120 hertsin virkistystaajuudesta, joka kasvaisi edeltäjän 90 hertsistä. Näytön koosta ei tosin ole tietoa.OnePlus jatkaa MediaTekin piirillä ja uutuuslaitteessa järjestelmäpiirinä on Dimensity 8100. Sen kaverina on edeltäjän tavoin jopa 12 gigatavua RAM-muistia.