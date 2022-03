Google päivittää kuvapalveluaan uusilla ominaisuuksilla, tulee Androidille ja iOS:lle

Google on päättänyt tehdä kevätsiivouksesta helpompaa Photos-palvelunsa uudistusten avulla. Niillä kuvakokoelman saa taas paremmalle tolalle, olipa kyse kuvakaappausten ylikuormituksesta tai kuvien järjestelystä.Kenties eniten siivousta vaativa kuvatyyppi onkin jo edellä mainitut kuvakaappaukset. Puhelinmallista ja -valmistajasta riippuen nämä saatetaan tallentaa tavallisten valokuvien sekaan, vaikkei käyttäjä välttämättä näin haluaisi. Tällöin ne myös varmuuskopioidaan pilveen muiden kuvien mukana, joka ei ole usein tarkoituksenmukaista.Niinpä Google tarjoaa uudistuneen työkalun kuvakaappausten erottamiseen ja varmuuskopioinnin estämiseen.Kuvakirjaston käyttöliittymä puolestaan tarjoaa sekä lista- että ruudukkonäkymän sekä kuvien suodattamisen mm. tyypin, albumin, suosikkien tai kansioiden perusteella. Alaosasta löytyy nyt myös import-nappi, jolla saa lisättyä helposti vaikkapa digitaalikameraan aikoinaan jääneitä kuvia.Google on myös siistinyt jakamiseen keskittyvää välilehteä, jossa on nyt uusi ja entistä selkeämpi ulkoasu. Jakamisvälilehti tarjoaa mm. jaetut albumit, keskustelut kavereiden välillä ja tietysti sinulle jaetut muiden kuvat.

Päivitys saapuu ensin Android-puhelimiin tulevien viikkojen aikana ja iOS-puhelimiin hieman myöhemmin. Lisätietoja päivityksestä löytyy Googlen blogijulkaisusta