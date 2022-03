WhatsAppin kieli väärin? Kohta ongelmaan on uusi ratkaisu

Maailman suosituin pikaviestisovellus WhatsApp on tuomassa pian uudistuksia käyttöliittymän kielivalintaan, jolla järjestelmän kieli ei määritä sovellusta. Kohta sovellukseen tuodaan lisäksi uudet emoji-reaktiot.Tähän asti WhatsApp on luottanut siihen, että käyttöjärjestelmän kielivalinta riittää määritelemään mitä kieltä henkilö haluaa käyttää WhatsAppin sisällä. Näin varmasti onkin liki sadassa prosentissa tapauksista, mutta tarvetta myös oletuskielestä poikkeamiselle tuntuu olevan, sillä WhatsApp on kehittänyt asiaan ratkaisun.Jatkossa WhatsAppiin tulee erillinen kielivalinta, jolla sovelluksen kielen voi vaihtaa järjestelmän oletuskielestä pois. Kenties esimerkiksi puhelinta jakavat saattavat hyötyä tästä tai WhatsAppissa aina ei-äidinkielellä keskustelevat haluavat myös sovelluksen valinnat samalla kielellä.Vaikka vain prosentin sadasosa haluaisi tämän toiminnon, niin massiviisessa WhatsApp-käyttäjäkunnassa se tarkoittaa satoja tuhansia. Ominaisuus on itseasiassa jo käytössä osassa maailmaa, kuten Intiassa, joten WhatsAppilla on kokemusta sen käyttöasteesta.

