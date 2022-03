Google listasi tehokkaimmiksi hyväksytyt Android-kännykät: Samsung puuttuu listalta kokonaan

vähintään 6 gigatavua käyttömuistia (RAM)

vähintään 12 megapikselin takakamera

takakameran pitää pystyä kuvaamaan vähintään 4K -tarkkuuden videota, 30fps nopeudella

puhelimen pitää osata käynnistää pakatun videon toisto alle 50 millisekunnissa, myös raskaassa käytössä

toistettaessa FullHD -tasoista videota, puhelin saa "tiputtaa" vain yhden ruudun 10 toistettua sekuntia kohden

näytön pikselitiheyden pitää olla vähintään 400dpi

näytön pitää olla vähintään FullHD-tasoa

etukameran pitää olla vähintään 4 megapikselin tarkkuudella varustettu ja tukea FullHD-videokuvausta

Tähän saakka Android-maailmassa pelikehittäjät ja sovelluskehittäjät ovat joutuneet arvailemaan sitä, miten tehokas kännykkä käyttäjällä on käytössä. Kun laitemalleja on tuhansia ja taas tuhansia, ei mikään järkevä yksinkertainen listakaan onnistu tuomaan täyttä varmuutta asiaan. Mutta asiaan on nyt ssatu muutos.-käyttöjärjestelmän myötä Androidiin tuli erillinen bitti, joka kertoo suoraan sovelluksille sen, miten tehokas kännykkä käyttäjällä on käytössä.Tiedon perusteella pelit voivat halutessaan tarjota parasta kuvanlaatua ainoastaan niille käyttäjille, joilla on käytössään kaikkein tehokkain kännykkä. Sovelluskehittäjistä ainakinon ottanut ominaisuuden jo käyttöön: sovellus tarjoaa tiettyjä ominaisuuksia vain kaikkein tehokkaimmille kännyköille.Korkein tehokkuustaso kulkee nimellä. Sen saadakseen puhelimen täytyy täyttää iso liuta Googlen asettamia vaatimuksia, joita ovat mm.:

Lista Performance Class 12 -puhelimista

Sen lisäksi että puhelin täyttäisi kaikki vaaditut ehdot paperilla, sen pitää myös läpäistä Googlen viralliset testit ennen kuin puhelimelle voidaan myöntää Performance Class 12 -sertifikaatti.Tällä hetkellä ainoastaan nämä kännykät ovat saaneet Googlelta hyväksynnän Performance Class 12 -tasolle.Mielenkiintoiseksi listan tekee se, että mm. kaikki Samsungin ja Motorolan huippukännykät puuttuvat listalta kokonaan. Todennäköisesti yhtiöt eivät ole vielä hankkineet itselleen sertifikaattia, sillä molemmilla valmistajilla on lukuisia huippumalleja, jotka nimellisesti täyttävät vaaditut ehdot.Mutta jos puhelinta ei sertifioi, eivät sovellukset myöskään tue täysiä ominaisuuksia - vaikka puhelin ne nimellisesti täyttäisikin.