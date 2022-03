Elisan 5G-verkko nyt käytettävissä Kuhmossa

Elisan 5G-verkon kuuluvuus Kuhmossa

"Kulttuuri ja luonto houkuttelevat matkailijoita Kuhmoon ympäri vuoden. Myös etätyö on lisääntynyt. 5G-verkon myötä kaupunkiin saadaan entistä nopeammat ja luotettavat mobiiliyhteydet, joista pääsevät kuhmolaisten lisäksi nauttimaan myös alueella vierailevat matkailijat ja monipaikkaisesti asuvat", kertoo Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä.

5G-verkko on laajentunut Kainuussa Kuhmoon, jossa 5G on heti laajalti saatavilla useissa eri kaupunginosissa. Elisan 5G-verkko kattaa nyt 160 paikkakuntaa ja kattaa yli 75 prosenttia suomalaisten asuinpaikoista . 5G-verkko mahdollistaa merkittävästi aiempaa nopeammat mobiiliyhteydet, ja sen kapasiteetti on edeltäjiinsä verrattuna moninkertainen.Kuhmossa 5G-verkko ulottuu kaupungin keskustan lisäksi Kanninlammen ja Kalevalan, Piilolan, Keitaalan ja Saarikosken alueille.

