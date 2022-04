on laajentanut MultiSIM-palvelun tarjontaa, ja se on nyt saatavilla Applen lisäksi Huawein ja Samsungin älykelloihin.MultiSIM-palvelun avulla kellolla voi esimerkiksi soittaa ja vastaanottaa puheluita sekä kuunnella musiikkia, vaikka puhelin ei olisi mukana.Palvelun käyttöä varten kellon tulee tukea eSIM-ominaisuutta. Applen osalta tuettuna on Apple Watch Cellular -mallit (Apple Watch Series 3 ja uudemmat) sekä Samsung ja Huawein osalta kaikki eSIM-kykyiset kellot eli esimerkiksi Galaxy Watch 4 4G ja Huawei Watch 3 LTE.Hinnat alkavat 6,99 eurosta kuukaudessa.Lisätietoa saa täältä