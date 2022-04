Google Play -kaupasta paljastui kuusi virustorjuntaratkaisuna esiintyvää haittaohjelmaa - varastaa käyttäjä- ja pankkitietoja

Atom Clean-Booster, Antivirus

Antivirus, Super Cleaner

Alpha Antivirus, Cleaner

Powerful Cleaner, Antivirus

Center Security - Antivirus

Tietoturvayhtiö(CPR) löysi Google Play -kaupasta kuusi sovellusta, jotka levittivät pankkihaittaohjelmia esiintymällä virustorjuntaratkaisuna.Haittaohjelma on nimetty "Sharkbotiksi" ja se kykenee varastamaan käyttäjä- ja pankkitietoja. Sharkbot lähettää käyttäjille ilmoituksia, joiden tarkoitus on saada käyttäjä täyttämään tiedot aidolta näyttäviin lomakkeisiin.CPR kertoo, että näitä haittaohjelmaa sisältäviä sovelluksia ladattiin yli 11 000 kertaa.CPR:n mukaan uhreista 62 prosenttia on Italiasta ja 36 prosenttia Isosta-Britanniasta. CPR epäilee, että haittaohjelman levittäjät ovat venäjänkielisiä.Haittaohjelmaa sisältävät sovellukset ovat nimeltään:

CPR löysi neljä Sharkbotia käyttävää sovellusta helmikuussa ja kaksi muuta maaliskuussa. Google on poistanut nämä Google Play -kaupasta.Check Point Research antaa ohjeeksi Android-käyttäjille, että sovelluksia kannattaa asentaa vain tunnetuilta ja luotetuilta kehittäjiltä. Lisäksi ennen asentamista kannattaa katsoa asennuskerrat ja muiden käyttäjien kommentteja.