Opera julkaisi maksullisen VPN Pro -palvelun Androidille

-selaimeen on tuotu ilmaisen VPN-yhteyden lisäksi maksullinen VPN Pro-palvelu, joka suojaa koko Android-laitteen yhteyden.Operan ilmainen VPN suojaa vain Androidin tai Windowsin selaimen liikenteen ja tarjoaa vain neljä eri palvelinta sijainnille.VPN Pro puolestaan suojaa koko Androidin nettiliikenteen ja samaa tilausta voi käyttää enintään kuudella Android-laitteella. Lisäksi maksullinen versio tarjoaa yli 3000 palvelinta 33 maassa. Yhteyden luvataan toimivan nopeasti ja dataa voi yhteyden avulla käyttää niin paljon kuin haluaa.Koko laitteen suojaus ei vaadi ylimääräisen sovelluksen lataamista, vaan se tapahtuu Opera-selaimen kautta. VPN Pro on tällä hetkellä betavaiheessa, joten sitä pääsee käyttämään vain Opera-beetaselaimen kautta.Hinta on ainakin toistaiseksi edullinen, sillä kolmen kuukauden tilaus maksaa 5,49 euroa (1,83 euroa kuukaudessa) tai 2,69 euroa kuukaudessa. Palvelua voi myös kokeilla seitsemän päivän ajan maksutta.