OnePlus valmistelee taittuvan puhelimen julkaisua, laite todennäköisesti jo tuttu

Suomalaisten suosituimpiin puhelinvalmistajiin kuuluva OnePlus on tuomassa markkinoille taittuvaa puhelinta, kertovat vuototiedot.Muun muassa Samsungin ja Huawein jalanjäljissä uudenlaisten muotoseikkojen tutkimismatkalle lähtevä OnePlus on totutusti saanut apua sisaryhtiöltään. Oppo on auttanut OnePlussaa muun muassa pikalatauksen kanssa, sillä sen Warp (ent. Dash) Charge perustuu Oppon Super VOOC -alustaan. Pricebaba.comin saamien tietojen mukaan OnePlussan taittuva puhelin olisi läheistä sukua Oppon taittuvalle Find N -laitteelle (kuvassa).Oppo on valmistajana keskittynyt enemmän Aasian markkinoilla, kun taas OnePlus on tuonut tuotteitaan saataville ensin länsimaissa ja Suomessa. Näin voi olla myös taittuvan puhelimen kanssa, että OnePlussan taittuva laite on käytännössä Find N -puhelimen länsimaihin suunniteltu versio.Mikäli tekniikka on kovin samanlaista kuin Find N:ssä, niin odotettavissa on mm. Snapdragon-huippupiiri, valtava 120 hertsin kosketusnäyttö, kolmoiskamera ja RAM-muistia kymmenen gigatavun molemmin puolin.

Valitettavasti tässä vaiheessa ei ole tietoa julkaisuaikataulusta, joten joudumme odottamaa lisätietoja.