Apple paljasti Shot on iPhone -kuvakilpailun voittajat

Apple on vuosi toisensa jälkeen tarjonnut älypuhelimissaan erinomaisia kameroita. Yhtiö on myös ollut erittäin hyvä promoamaan kameroidensa kykyjä ammattilaisten, kilpailujen ja muun oheistuotannon avulla.Vaikka cupertinolaisjätti ei ole tunnettu kameroidensa ominaisuuskirjosta, niin sen helppokäyttöisillä älypuhelinkameroilla on aina saanut hyviä kuvia. Tämä näkyy myös juuri julkaistun Shot on iPhone -kilpailun voittajien otoksista.Tämänkertainen kilpailu keskittyi nimenomaan makro- eli lähikuviin, ja Apple paljasti eilen kaikki kymmenen voittajaa. Kuten olettaa saattaa, niin kuvat on otettu Applen tämän hetken lippulaivamalleilla iPhone 13 Pro:lla ja iPhone 13 Pro Max:lla.

Tuomaristo valitsi voittajia kaikkiaan kuudesta eri maasta, joita olivat Kiina, Unkari, Intia, Italia, Espanja, Thaimaa ja Yhdysvallat. Kohteeksi valikoitui mm. Kiinanruusun kukka, kostea hämähäkinverkko, mansikka soodassa ja lumihiutaleet koirankarvoissa.Apple kertoo julkaisevansa kuvia oman sivustonsa lisäksi Instagramissa sekä tiettyjen kaupunkien kadunvarsimainoksissa. Kaikki kymmenen voittajakuvaa löytyvät Applen julkaisusta