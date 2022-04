OnePlus Ace julkaistaan pian Kiinassa

Kiinalainen älypuhelinvalmistaja OnePlus valmistautuu julkaisemaan uutta älypuhelinmallia, paljastuu kiinalaissome Weibosta . Yhtiö ei kuitenkaan suuntaa laitettaan länsimarkkinoille, joten julkaisu ei tapahdu ensimmäisten joukossa Suomessa, kuten on totuttu.OnePlussan uutuuslaite kantaa nimeä Ace, tai kenties riippuen markkinasta OnePlus 10R, ja kuvien perusteella on varustettu muun muassa kolmoiskameralla. Laitetta on markkinoitu OnePlussan virallisissa promokuvissa nimellä 10R ja siinä kerrotaan olevan mm. 150 watin supernopea pikalataus.Tässä vaiheessa kuitenkaan tarkkaa tietoa muusta tekniikasta tai hinnasta ei ole, mutta julkaisun pitäisi tapahtua 21. päivä eli ensi viikon torstaina Kiinassa ja viikkoa myöhemmin Intiassa.

Kuvista paljastuu OnePlussan perinteistä designia kulmikkaampi muotoilu, jonka lisäksi ne vahvistavat, että laitteessa on kolmoiskamera, infrapunasensori sekä USB-C-latausliitin. Laitteessa ei myöskään vaikuta olevan OnePlus-puhelimista tuttua hälytyskytkintä.Puhelimen näyttöä ei kuvissa nähdä, joten esimerkiksi kamerakolon tyylistä ei ole tietoa.