OnePlussan sisaryhtiön uusi A57 5G julki

Kiinalaissisaruksista Oppo on juuri esitellyt uuden edullisen älypuhelimen, joka kantaa mallinimeä A57 5G. Nimensä mukaisesti kyseessä on 5G-valmiudella varustettu älypuhelin, jonka ominaisuudet ovat varsin hyvät hintakategoriassaan.Oppo A57 5G on vain reilun 200 euron hintainen laite, mutta tarjoaa 5G-yhteyksien lisäksi muun muassa 90 hertsin taajuudella toimivan näytön.Edeltäjäänsä eli A56 5G -malliin verrattuna uutta ovat nopeampi, kyvykkäämpi ja virtapihimpi Dimensity 810 -järjestelmäpiiri, enemmän RAM-muistia (nyt alkaen kuusi gigatavua) sekä edellämainittu 90 hertsin virkistystaajuus.Valitettavasti näyttö on edelleen HD-tasoa, tekniikka LCD ja koko kutakuinkin sama 6,56 tuumaa, mutta mahdottomia ei voi tietysti parin sadan puhelimelta odottaa.Muihin ominaisuuksiin lukeutuu 128 gigatavua microSD-muistikortilla laajennettavaa tallennustilaa, Android 12 -käyttöjärjestelmä, 5000 milliampeeritunnin akku, 13 megapikselin kamera syvyyssensorilla sekä 8 megapikselin selfie-kamera.

Laitteen myynti alkoi heti Kiinassa ja valitettavasti tässä vaiheessa ei ole tietoa muiden markkinoiden julkaisustrategiasta. Kiinassa hintaa 8/128Gt-versiolla on 1500 paikallista valuuttaa eli noin 218 euroa.