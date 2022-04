Samsungille lunta tupaan kotimarkkinoilla Galaxy S22:n hidastelusta johtuen

Samsung on joutunut kotimaassaan melkoiseen pyöritykseen, kun paljastui, että yhtiön huippupuhelimet hidastuvat tiettyjen toimintojen aikana.Niin kutsuttu throttling-ilmiö on tuttu ja useat yhtiöt kiinalaisista aina Appleen ovat tavalla tai toisella syyllistyneet erilaisiin kikkoihin, joilla mm. säästetään akkua samalla tiputtaen suorituskykyä merkittävästi.Näin tekee myös Samsungin Game Optimising Service (GOS), joka pelatessa tiputtaa suorituskykyä, jos laite käy liian kuumana tai kuluttaa liikaa akkua. Tämä taas tarkoittaa, ettei peli pyöri välttämättä toivotulla tavalla.Geekbenchin mukaan hidastusta voi tapahtua jopa 46 prosenttia. Samsung on tosin julkaissut päivityksen, jolla ohjelmiston saa pois päältä, mutta mainehaitta on tietysti kerennyt tapahtua.Samsungin ohjelmistosta ollaan niin vihaisia Etelä-Koreassa, että siitä on laitettu liikkelle ryhmäkanne. Operaattorit ovat samalla joutuneet jopa puolittamaan laitteen hinnan, että se menee kaupaksi, kertoo Reutersin analyysi

Myös maan reilun kaupan komissio on alkanut tutkia Samsungin toimintaa ja mitä se lupaa mm. mainoksissa.Samsungin tilanne ei ole helppo, sillä kiinalaisvalmistajat hengittävät niskaan edullisemmilla laitteilla samalla, kun yhtiön pitäisi luoda premium-brändiä, jolla haastaa Apple.