Google päätti: Puheluita ei voi enää nauhoittaa Androidilla toukokuun jälkeen

on kiristänyt otettaan Androidin osalta sen suhteen, millaisia sovelluksia se ylipäätään sallii Androidilla ajettavan. Yksityisyys on ollut monien päätösten taustalla ja niin tälläkin kertaa.Googlen Play -kaupasta löytyy läjäpäin sovelluksia, joilla voi nauhoittaa omia puheluitaan. Mutta nyt hommalle on tulossa pysyvästi stoppi, sillä Google estää sovellusten käyttämän rajapinnan pysyvästi Androidissa.Muutos sinänsä ei ole uusi, vaan linjassa jo Android 10 myötä tehtyihin muutoksiin. Jo tuolloin Androidista poistettiin rajapintoja, joiden avulla puheluita pystyi tallentamaan. Sen jälkeen ainoa jäljellä ollut rajapinta puheluiden nauhoittamiseksi on liittynyt mm. näkövammaisten palveluille tarkoitettuun ohjelmointirajapintaan. Mutta sekin reikä tukitaan nyt pysyvästi, kertoo mm. Android Authority Kaikki kolmannen osapuolen puheluiden tallennukseen tarkoitetut sovellukset lakkaavat toimimasta toukokuun 11. päivä, jolloin Googlen Play Services -rajapinnat päivittyvät. Eli vaikka sovellus olisikin asennettuna, se yksinkertaisesti lakkaa toimimasta tuon päivämäärän jälkeen.

Ainoan poikkeuksen tähän sääntöön muodostavat laitevalmistajien omat, esiasennetut sovellukset. Mm.- ja ironista kyllä, Google itse - tarjoavat omien puhelintensa mukana puhelinsovelluksen, joka sisältää tuen myös puheluiden nauhoittamiselle.