Google Play -kaupassa voi nyt tarkistaa mitä käyttäjädataa sovellus kerää ja jakaa

tiedottaa blogikirjoituksessa Google Play -sovelluskaupan uudistuksesta, joka auttaa käyttäjiä ymmärtämään, mitä käyttäjädataa sovellus kerää ja jakaa.Google Play -kauppaan tulee uusi Dataturvallisuus-kohta. Sovelluskehittäjien tulee kertoa tässä kohdassa sovellusten yksityisyys- ja tietoturvakäytännöt.Kehittäjien tulee ilmoittaa sovelluksen keräämä data ja sen tarkoitus. Kehittäjä tulee myös ilmoittaa, että jaetaanko dataa kolmansille osapuolille.Lisäksi kehittäjien tulee kertoa yksityisyys- ja tietoturvakäytäntöjen osalta miten he suojaavat dataa salauksen tai muiden suojauskäytäntöjen avulla.Näiden tietojen perusteella käyttäjät voivat tehdä tietoisempia päätöksiä siitä, mitä sovelluksia he asentavat.Google kertoo, että kaikkien kehittäjien on ilmoitettava 20. heinäkuuta 2022 mennessä tarvittavat tiedot.Mikäli kehittäjä ei ole täyttänyt tarvittavia tietoja 20.7.2022 mennessä, sovellukseen kohdistetaan sanktioita. Google kertoo tukisivuillaan , että tämä voi tarkoittaa esimerkiksi päivitysten estämistä tai poistoa Google Playsta.

Dataturvallisuus-kohta muistuttaa Applen vastaavaa käytäntöä, mutta joidenkin tietojen osalta nämä eroavat toisistaan.Google on viime aikoina pyrkinyt parantamaan Androidin ja sovellusten tietoturvaa. Esimerkiksi Android 12 -käyttöjärjestelmän mukana esiteltiin yksityisyydenhallintapaneeli , josta näkee sovelluksille annetut luvat. Play-kaupan osalta Google ilmoitti hiljattain, että vanhentuneet sovellukset tullaan piilottamaan