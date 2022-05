Google Assistant osaa nyt vaihtaa salasanat automaattisesti

Google on vuosien saatossa tuonut virtuaaliavustajansa ominaisuuksiin paljon käytännöllisiä toimintoja. Noin vuosi sitten yhtiö paljasti, että se työstää Assistant-avustajalleen myös tukea salasanojen ylläpitoon. Tuo ominaisuus on nyt vihdoin saapumassa laajemmin käyttöön.Google Assistant osaa nyt paitsi varoittaa vanhoista salasanoista, niin myös tietyillä sivustoilla vaihtaa salasanat automaattisesti uusiin. Luonnollisesti Assistant tallentaa myös salasanat tulevaa käyttöä varten, jolloin käyttäjän ei tarvitse itse huolehtia muistamisesta.Toiminto on saatavilla Google Chromelle useilla alustoilla, mukaanlukien tietysti Androidin.Google käyttää uudessa ominaisuudessa nk. Duplex-tekoälyä, joka osaa navigoida itsekseen verkkosivuilla ja täyttää kaavakkeita. Kaikilla sivustoilla tämä ei luonnollisesti toimi, sillä sivustojen salasana-kaavakkeet vaihtelevat kovasti, mutta Google kehittää siitä jatkuvasti paremmin sivustoja ymmärtävää tekoälyä.Vieläkään ominaisuus ei ole tullut kaikille käyttöön, mutta Android Policen havaintojen mukaan ominaisuutta on alkanut valumaan yhä useammalle käyttäjälle.