POP Pankilla Google Pay -maksutapaa käyttävät myös yli 60-vuotiaat

on kertonut mobiilimaksutilastoja Apple Payn ja Google Payn käytön osalta. POP Pankki on tarjonnut Apple Pay -mahdollisuuden joulukuusta 2021 ja Google Pay -mahdollisuuden helmikuusta 2022 alkaen . Kevään tilastojen perusteella Apple- ja Android-laitteiden mobiilimaksajaprofiileissa on eroja.POP Pankin mukaan Apple Payn pääkäyttäjäryhmä on iältään 18–25-vuotiaita.

"Google Payta käyttävien ikäprofiili on todella mielenkiintoinen. Olemme erittäin iloisia, että yli 60-vuotiaissakin on helpon ja turvallisen mobiilimaksamisen omaksuneita. Uusiin maksutapoihin liittyy monenlaisia ennakkoluuloja, mutta otettuaan käyttöön mobiilimaksamisen harva palaa entiseen", sanoo POP Pankin mobiilimaksamisen asiantuntija, liiketoimintapäällikkö Harriet Gabrielsson.

Google Payn kohdalla aktiivikäyttäjät ovat 20–45-vuotiaita, mutta myös jopa 60–75-vuotiasta löytyy aktiivisia mobiilimaksajia.





Apple Pay -maksajien sukupuolijakauma on lähes tasan, naisten osuuden ollessa 44 prosenttia ja miesten 56 prosenttia. Google Paylla maksavien keskuudessa miesten osuus (73 %) sen sijaan korostuu.



Käyttäjämääriä POP Pankki ei ilmoittanut.



Apple Payn ja Google Payn käyttäjät maksavat aktiivisimmin lähes samoilla paikkakunnilla.







TOP 5 -paikkakunnat Apple Pay -maksajien keskuudessa ovat Helsinki, Seinäjoki, Oulu, Tampere ja Turku. Google Payn osalta suosituimmat paikkakunnat ovat Seinäjoki, Helsinki, Lapua, Vaasa ja Oulu.





"Lapua saattaa yllättää paikkakuntalistauksessa, mutta tämä selittyy osittain sillä, että POP Pankilla on Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla vahva jalansija. Siksi myös Seinäjoki löytyy molemmilta listauksilta. Päähavainto lienee kuitenkin se, että mobiilimaksamistapahtumia kirjataan laajasti eri puolilla Suomessa", toteaa Gabrielsson.





POP Pankin mukaan Apple Pay -käyttäjien mobiilimaksaminen kohdentuu eurojen mukaan tarkasteltuna ruoankuljetuspalveluihin sekä vaateostoksiin. Google Pay -käyttäjien mobiilimaksaminen jakautuu tavaratalojen ja ruokakauppojen kesken. Volyymin osalta työpaikkaruokailu nousee puolestaan yhdeksi suosituimmaksi mobiilimaksamisen kohteeksi sekä Apple Pay että Google Pay -maksajien keskuudessa.