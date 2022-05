Varoitus uusimmasta trendisovelluksesta: Lähettää tietosi Venäjän viranomaisille

Hurjaa vauhtia trendiksi noussut uusi sovellus on Venäjän valtiota lähellä olevien tahojen hallinnassa - ja välittää käyttäjänsä tiedot venäläisille palvelimille.Sekä iPhonelle että Androidille löytyvä-sovellus luo käyttäjänsä kasvokuvasta tekoälyn avulla uuden käyttäjäkuvan, vaikkapa sosiaalisen median palveluissa käytettäväksi ja jaettavaksi.Ongelmana on vain se, että sovellus on venäläisomisteinen . Venäjän nykyiset lait käytännössä pakottavat venäläiset teknologiayhtiöt jakamaan tietojaan Venäjän valtion virastojen kanssa. Ja sovellus lähettää siihen lisätyt kuvat ja henkilötiedot eteenpäin.Sovelluksen kehittäjänä on itse asiassa täsmälleen sama yritys, jonka Venäjä-kytköksestä varoiteltiin jo muutama vuosi takaperin, kun sen edellinen tekoälyä käyttävä kuvanmuokkaussovellus FaceApp nousi räjähdysmäisen suosituksi , Suomessakin.

NewProfilePic -sovelluksella on tällä hetkellä jo yli miljoona asennusta Google Play -kaupassa.