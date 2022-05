realme julkaisi realme 9 -mallistoon kaksi alle 300 euron puhelinta

"Realme 9 5G:n myyntiin tuleminen on esimerkki sitoutumisestamme alan uusimpiin ja ensimmäisiin tuotteisiin", kommentoi realme International Business Groupin toimitusjohtaja Madhav Sheth. "Alan 5G-johtajana realme pyrkii aina tarjoamaan asiakkailleen parhaan mahdollisen 5G-kokemuksen ja luokkansa parhaat älypuhelinominaisuudet. Realme 9 5G:n myötä tarjoamme käyttäjillemme parhaat suorittimet ja huipputeknologian."

Nopeasti kasvava ja Suomessakin yleistyvä älypuhelinten valmistajaon julkistanut kaksi uutta realme 9 -älypuhelinta ja ensimmäisen minikokoisen tablettilaitteensa.Kyseessä ovat realme 9 5G ja realme 9 4G. Laitteet sijoittuvat aiemmin Suomessa saataville tulleiden realme 9 Pron ja realme 9 Pro+:n alapuolelle





realme 9 5G:n tehonlähteenä on Snapdragon 695 5G -suoritin eli sama kuin realme 9 Pro -mallissa.



Laitteessa on 6,6-tuumainen 120 hertsin Full HD+ -näyttö. Kirkkaus yltää 600 nitiin.

realme 9 4G

realme Pad Mini

Puhelimen kamera koostuu 50 megapikselin pääkamerasta, kahden megapikselin mustavalkoisesta muotokuvaobjektiivista ja kahden megapikselin makro-objektiivista. Etupuolella on 16 megapikselin kamera.Virtaa antaa 5000 mAh akku, joka tukee 18 watin latausta. realme 9 5G painaa 191 grammaa ja on 8,5 millimetrin paksuinen.realme 9 4G on puolestaan varustettu 90 hertsin AMOLED-näytöllä. Taakse on laitettu Samsung ISOCELL HM6 -kuvasensorilla varustettu 108 megapikselin kamera, 8 megapikselin ultralaajakulma ja 2 megapikselin makro.Laitteessa on Snapdragon 680 -suoritin eli kyseessä on 4G-puhelin. Puhelimessa on myös 5000 mAh akku, joka tukee 33 watin latausta. Painoa laitteella on 178 grammaa.Lisäksi realme julkaisi realme Pad Mini -Android-tabletin, jossa on 8,7-tuumainen näyttö, 7,6 millimetriä ohut muotoilu, Unisoc T616 -suoritin ja 6400 mAh akku.realme 9 5G tulee myyntiin 279 ja 259 euron suositushinnoin (4+128 Gt ja 4+64 Gt). realme 9 4G tulee myyntiin 299 euron suositushintaan (8+128 Gt). realme Pad Mini tulee myyntiin 199 ja 179 euron suositushinnoin (3+32 Gt ja 4+64 Gt).