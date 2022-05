Apex Legends Mobile -peli julkaistiin mobiililaitteille

Respanwnin kehittämä ja Electronic Artsin julkaisema suosittu battle royale-genren-peli on saanut oman mobiiliversion. Alkuperäisesti Apex Legends julkaistiin PC:lle ja konsoleille vuonna 2019 Apex Legends -mobiiliversio kulkee nimellä Apex Legends Mobile . Se tulee pelattavaksi Android- ja iOS-laitteilla 17. toukokuuta alkaen.Pelin mobiiliversiota pelaavat eivät kohtaa pelissä PC- tai konsolipelaajia. Mobiilipelaajat pelaavat muita Android- ja iOS-käyttäjiä vastaan.Apex Legends Mobile muistuttaa PC- ja konsoliversion peliä, mutta on kuitenkin täysin erillinen versio ja luotu juurikin mobiililaitteita varten.Mobiiliversio sisältää omaa sisältöä, kuten kartan ja hahmot. Apex Legends Mobile on ilmainen, mutta rahalla saa hankittua hahmolle kosmeettisia esineitä.

Mobiiliversiossa ohjaaminen tapahtuu näytöllä näkyvien painikkeiden avulla, mutta peli tukee myös erillisiä ohjaimia.Pelaamista varten Android-laitteessa tulee olla vähintään Snapdragon 435/ Hisilicon Kirin 650/ Mediatek Helio P20/ Exynos 7420 -suoritin, 4 gigatavua vapaata tallennustilaa ja vähintää 2 gigatavua RAM-muistia. iOS-laitteiden osalta pelaaminen onnistuu iPhone 6S:llä tai uudemmilla laitteilla.