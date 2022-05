Google Playn sääntömuutoksen seuraus: liki miljoona sovellusta poiston vaarassa

Googlen ja Applen sovelluskaupat sisältävät valtavan määrän sovelluksia, josta kertoo "there's an app for that"-ilmaisukin. Valitettavasti kaikki eivät suinkaan ole kovinkaan laadukkaita tai aktiivisesti ylläpidettyjä. CNETin tietojen mukaan peräti 869 000 sovellusta Google Play -sovelluskaupassa on nk. hylättyjä sovelluksia eli eivät ole saaneet päivitystä yli kahteen vuoteen.Googlen tänä keväänä vahvistaman muutoksen mukaan nämä sovellukset piiloitetaan eivätkä ole enää löydettävissä sovelluskaupan haulla. Käytännössä sovellukset siis poistuvat kokonaan, kun niitä ei voi ladata.Vielä muutos ei kuitenkaan ole voimassa, joten kehittäjät voivat päästä pois mustalta listalta, kunhan päivittävät sovellukset nykystandardien mukaiseksi.Muutos tulee voimaan 1. marraskuuta, 2022.Saman tutkimusyhtiö Pixelaten selvityksen mukaan Applen sovelluskaupassakin vastaavia on noin 650 000. Applen on määrä vastata tähän ongelmaan myös, mutta sillä ei ole ainakaan vielä selvää sääntöä niiden poistamiseen.