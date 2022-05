Huawein Watch GT3 Pro -älykellossa on ensiluokkaiset materiaalit

Huawei julkaisi Euroopassa Watch GT3 Pro -älykellon, joka sijoittuu aiemmin julkaistujen Huawei-kellojen yläpuolelle.



Watch GT3 Pro tulee saataville kahtena materiaaliversiona: Titanium ja Ceramic. Titaaniversion hinta alkaa 389 eurosta Euroopassa ja keraamisen version hinta 499 eurosta. Suomen hintoja tai saatavuutta ei toistaiseksi paljastettu.



Titaaninen versio on kooltaan 46 millimetriä ja keraaminen 43 millimetriä. Rakenteeltaan kello on saanut IP68-luokituksen.



Kummassakin on AMOLED-värinäyttö, joka on suojattu kestävällä safiirilasilla.



Kello tukee GPS-paikannusta. Lisäksi kellossa on yli 100 harjoitustilaa, valtimoiden jäykkyydentunnistus ja EKG-mittaus. Viimeisin ei tosin ole saatavilla Euroopassa.