Google vaikuttaa välttäneen sormenjälkilukijan ongelmat uudessa Pixelissä

Googlen Pixel-puhelimet ovat pääosin markkinoiden huippua suorituskyvyn ja käyttöliittymän sulavuuden suhteen. Valitettavasti nykysukupolven Pixel-puhelinten kehityksessä tapahtui ilmeisimmin pieni kömmähdys yhden ominaisuuden suhteen.Pixel 6 ja 6 Pro -puhelinten sormenjälkilukija ei ole ollut muun laitteiston (ja ohjelmiston) tasolla. Käyttäjät ovat valittaneet paitsi erityisen hitaasta niin myös usein täysin sormenjälkeä tunnistamattomasta lukijasta.Vaikka yhtiön uusinta puhelinta, Pixel 6a:ta, ei ole vielä julkaistu, se tapahtuu vasta heinäkuun puolivälin jälkeen, niin Google on jo paljastanut laitteen isolta osin Google I/O-tapahtumassa tarjotun vilkaisun lisäksi yhtiö on esitellyt laitetta myös lokaalisti. 9to5Google on bongannut Ranskassa Googlen julkaiseman unboxing-tyylisen videon, josta paljastuukin, että kuluttajien ei välttämättä tarvitse olla peloissaan enää Pixel 6a:n sormenjälkilukijan suhteen.





Video, joka on sittemmin poistettu YouTubesta, mutta löytyy toisaalta , tarjoaa pikaisen vilauksen Pixel 6a:n sormenjälkilukijaan, kun unboxaaja avaa sen kerran esitellessään puhelinta.Puhelin avautuu nopeasti ja vaivattomasti, jotakuinkin kuten Pixel 6:n omistajat varmasti haluaisivat. Valitettavasti lukituksen avaaminen ei toistu videolla, joten on vaikea sanoa mikä todellisuus on, kun yrityksiä on mm. useammasta kulmasta.Aivan markkinoiden nopein lukituksen avaaminen ei kyseessä ole, mutta on huomioitavaa, että laitteessa on näyttöön piilotettu sormenjälkilukija, jotka eivät vielä ole aivan perinteisten lukijoiden tasolla nopeudessa.Pixel 6a julkaistaan heinäkuun 21. päivä ja sen hinta on Euroopassa 459 euroa. Lisätietoja laitteesta löydät täältä