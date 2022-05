Onko käytössä iPhone 5? WhatsApp ei toimi muutaman kuukauden päästä

Maailman suosituimman pikaviestimen, WhatsAppin, toiminta loppuu vanhemmilla ja päivittämättömillä iOS-laitteilla pian. WABetaInfon mukaan iPhone 5 ja 5c -laitteet, tai laitteet, joissa on joko iOS 10 tai iOS 11, eivät ole enää pian tuettuja.Facebookin omistama viestintäalusta tarjoaa erittäin laajan tuen laitteille, joka onkin sen yksi vahvuuksista yhdessä end-to-end-salattujen viestien kanssa. Valitettavasti aivan kaikkiin laitteisiin ei tämänkään sovelluksen tuki yllä, ja nyt rajaus on vedetty uusiksi iOS 10 ja iOS 10 -käyttöjärjestelmäversioihin.Mikäli käytössäsi on iPhone 5s tai sitä uudempi laite, niin käyttöjärjestelmän voi päivittää vielä uudempaan, mutta iPhone 5 ja iPhone 5c -laitteiden omistajat joutuvat ostamaan uudemman laitteen mikäli haluavat jatkossa käyttää WhatsAppia iOS-laitteella.Muutos tulee näillä näkymin voimaan lokakuun 24. päivä, joten sekä käyttöjärjestelmän että laitteiston päivittämiseen on vielä mukavasti aikaa.