Google Mapsin historiallinen näkymä saapuu mobiililaitteille

Google Maps Street View -katunäkymäpalvelu täyttää 15 vuotta. Tämän kunniaksi Google tiedottaa muutamista uudistuksista.Isoin uudistus on mahdollisuus matkustaa ajassa taaksepäin puhelimella, sillä Street View -näkyvän vanhoja kuvia voi nyt tarkastella Android- ja iOS -laitteilla. Selaimilla vastaava on onnistunut jo jonkin aikaa.Mobiililaitteilla vanhoja kuvia voi tarkastella Street View -näkymässä. Kun kuvaa klikkaa, alareunaan ilmestyy lisätietoja paikasta ja mahdollisuus tarkastella vanhoja kuvia. Joidenkin sijaintien kohdalla löytyy kuvaa vuodesta 2017 alkaen, jolloin Street View julkaistiin.Toinen iso uudistus Street View'n osalta on uusi kamera. Uusi kamera on aiempaa kevyempi ja monipuolisempi. Se voidaan asentaa helposti autojen katolle, joissa on kattoteline.



Uusi Street View -kamera

Uuden kameran myötä Street View -näkymään saadaan aiempaa nopeammin ja helpommin uutta kuvaa.