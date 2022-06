Tässä toukokuun myydyimmät puhelimet

Kuun vaihtumisen myötä operaattorit ja Gigantti ovat julkaisseet toukokuun myydyimmät puhelinmallit. Lisäksi DNA ja Elisa julkaisivat listat kellojen osalta.Suuria yllätyksiä ei tämänkään kuun aikana nähty, sillä enimmäkseen kärkipaikolta löytyy edullisemman hintaluokan Samsung-laitteita sekä Applen iPhone-puhelimia.Toukokuun myydyin puhelin oli Galaxy A52s 5G , jota saa nykyään 299 eurolla . Tuolla rahalla kyseinen puhelin tarjoaa erittäin hyvää vastinetta rahalle ja on siten yksi hintaluokan parhaista puhelimista Yksi kuun suosituimmista puhelimista oli iPhone 13 . Esimerkiksi Elisalta kerrotaan, että kyseistä puhelinta ostetaan paljon valmistujaislahjaksi.

DNA:n myydyimmät puhelimet toukokuussa 2022

Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A32 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy S21 FE 5G Apple iPhone 12 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G Apple iPhone 11 Xiaomi Redmi 9C NFC Samsung Galaxy A13 Apple iPhone 13 Pro Max 5G Apple iPhone 13 Pro 5G Samsung Galaxy A22 5G Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A03 OnePlus Nord CE 2 5G

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille toukokuussa 2022

Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A22 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G Apple iPhone 12 5G Apple iPhone 13 5G OnePlus Nord 2 5G Apple iPhone 13 Pro Max 5G Samsung Galaxy A13 Apple iPhone 13 Pro 5G Xiaomi Redmi 9C NFC Samsung Galaxy S21 FE 5G Apple iPhone 11 Samsung Galaxy S20 FE 5G Xiaomi 11T 5G

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille toukokuussa 2022

Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 13 Pro 5G Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A32 5G Nokia G21 Samsung Galaxy A22 5G Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Samsung Galaxy A32 5G Enterprise Samsung Galaxy S21 FE 5G Samsung Galaxy S22 5G Samsung Galaxy A13 Apple iPhone 11 Apple iPhone 13 Pro Max 5G OnePlus Nord 2 5G

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille toukokuussa 2022

Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A22 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A03 Apple iPhone 13 Pro Max 5G Apple iPhone 12 5G Apple iPhone 13 Pro 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G Samsung Galaxy A02s Samsung Galaxy S21 FE 5G

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille toukokuussa 2022

Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy S21 5G Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A22 5G Samsung Galaxy Xcover 5 Samsung Galaxy A32 LTE Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A52 5G Apple iPhone 13 5G Nokia X10 5G

Gigantin myydyimmät puhelimet toukokuussa 2022

Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy A52s Samsung Galaxy A22 OnePlus Nord 2 Apple iPhone 13 Apple iPhone 12 Samsung Galaxy A32 Apple iPhone 11 OnePlus Nord CE 2 Samsung Galaxy A53

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet toukokuussa 2022

Apple Watch Series 7 GPS Apple Watch SE GPS Honor Band 5 Huawei Watch Fit Garmin Venu 2 Apple Watch Series 7 GPS+Cellular Samsung Galaxy Watch4 BT Samsung Galaxy Watch4 4G OnePlus Watch Garmin Fenix 6 Apple Watch SE GPS+Cellular Huawei Watch GT 2 Garmin Vivomove 3 Sport Huawei Watch GT 3 Garmin Lily Sport

Elisan myydyimmät älykellot toukokuussa 2022

Polar Ignite 2 Spacetalk Adventurer Lasten Kellopuhelin eSIM Polar Vantage M2 Huawei Watch Fit Elegant Samsung Galaxy Watch 4 Classic 4G eSIM Huawei Watch GT 2 Garmin Fenix 6X Pro Huawei Watch Fit Apple Watch Series 3 GPS Apple Watch Series 7 GPS + Cellular eSIM Apple Watch SE GPS Apple Watch Series 7 GPS Huawei Watch GT 3 Samsung Galaxy Watch 4 4G eSIM Apple Watch SE GPS + Cellular eSIM

Samsungin ja Applen laitteiden lisäksi listoilla nousua tekee Xiaomi. Etenkin Xiaomin Redmi Note 10 5G menestyi hyvin, sillä laite on esimerkiksi Elisan listalla neljäntenä.OnePlussalla toukokuu puolestaan oli heikompi. Parhaiten menestyi OnePlus Nord 2 -malli, jota myydään 299 eurolla . Tämä laite ylsi Gigantin listalla neljänneksi.DNA kertoo, että myydyimpien puhelinten listan ulkopuolella myös uusia puhelimia myyntiin tuoneen Honorin sekä uutuusmerkki realmen myynti on kasvanut huomattavasti. realme yleistyy Suomessa kovaa tahtia ja 8.6. saataville tulee uusi realme GT Neo 3T DNA:n kautta.Kellojen osalta DNA:n listalla kärjessä ovat Applen Watch Series 7 GPS ja Watch SE GPS. Kolmantena on edullinen Honor Band 5, mutta samalla DNA kertoo, että nykyään halvempien rannekkeiden tilalle ostetaan kattavampia äly- ja urheilukelloja.Elisan lista kellojen osalta on puolestaan ihan erilainen. Elisalla kärjessä on Polar Ignite 2 -urheilukello, toisena lasten kellopuhelin Spacetalk ja kolmantena Polar Vantage M2.