Vuoto paljastaa lähes kaiken tulevan Galaxy Z Foldin tekniikasta

Samsungin ensimmäinen taittuva puhelin on saamassa tänä vuonna jo neljännen sukupolven iteraation, joka tarkoittaa todennäköisesti jälleen entistä vakuuttavampaa rakennetta ja massoja viehättävämpää hintaa.Yhtiön syksyn julkistustilaisuudesta odotettava Galaxy Z Fold4 on nyt vuotanut melkoisen kattavasti, joten alamme tietää millaista laitetta on syytä odottaa – olettaen, että vuoto on aito.Tuttu Twitter-vuotaja Ice universe on julkaissut twiitin, joka kertoo liki kaikki tärkeimmät tekniset tiedot tulevasta laitteesta. Melkoisen luotettavan lähteen mukaan tämä on 100 prosenttisen täsmällinen vuoto.Laitteessa on tietojen mukaan 6,2 tuuman, 120 hertsin ja HD+-resoluution AMOLED-näyttö ulkokannessa, sisällä 7,6 tuuman, 120 hertsin ja QXGA+-resoluution näyttö, suorituskyvystä vastaa uusi Snapdragon 8+ Gen 1 -piiri, 12 gigatavua RAM-muistia ja 256 tai 512 gigatavua tallennustilaa.Kamerajärjestelmään lukeutuu kolmoistakakamera, jossa on 50 megapikselin peruskamera, 12 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 10 megapikselin kolminkertaisen zoomin tarjoava telefotokamera. Sisältä löytyy 4 megapikselin nk. UDC-kamera, joka on sijoitettu lähes näkymättömästi näytön taakse. Näiden lisäksi ulkokannessa on vielä 10 megapikselin selfie-kamera.

Akuksi kerrotaan 25 watin pikalatauksella varustettu 4400 milliampeeritunnin yksikkö, joka vastaa edeltäjää (kuvassa). Muutenkin speksit ovat erittäin lähellä edeltäjää, joten isoja uudistuksia ei kannata odottaa, mikäli Ice universe on todella 100 prosenttisen oikeassa.Suurimmat uudistukset on tehty kameratekniikkaan, mutta kenties yhtiö on panostanut tällä kertaa erityisesti ulkoiseen olemukseen.Käyttöjärjestelmäversio on julkaistessa Android 12 ja käyttöliittymä OneUI 4.1.1.