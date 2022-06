OmaPosti-käyttäjille saapumisilmoitus tulee jatkossa sovelluksen kautta - ei enää ilmoitusta tekstiviestinä

Älä missaa uutisia – seuraa meitä: Facebookissa, Twitterissä tai Instagramissa.

Posti tekee muutoksen saapumisilmoituksen lähetystapaan, mikäli käyttäjällä on käytössä OmaPosti-palvelu.



Jatkossa saapumisilmoitus tulee OmaPosti-mobiilisovellukseen, jos käytät sovellusta ja olet antanut luvan lähettää ilmoituksia sekä puhelimen että OmaPosti -sovelluksen asetuksista.



Tässä tapauksessa et enää saa saapumisilmoitusta tekstiviestinä.



Mikäli et käytä sovellusta tai et ole antanut sovellukselle lupaa lähettää ilmoituksia, saat saapumisilmoituksen yhä tekstiviestinä.



Voit ottaa ilmoitukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä avaamalla OmaPosti-sovelluksen menu-valikosta asetukset ja sieltä kohdan sovellusasetukset.



Mobiilisovelluksen lisäksi saapumisilmoitus lähetetään yhä myös sähköpostitse. Saat myös muistutuksen, mikäli et ole noutanut lähetystä kolmen päivän aikana.



Posti kertoo, että muutoksen taustalla on asiakkailta saatu palaute päällekkäisistä ilmoituksista. Posti tulee jatkossakin vähentämään lähetettävien tekstiviestien määrää.