Apple esitteli uuden iOS 16 -version iPhonelle, uudistuksia mm. lukitusnäyttöön ja ilmoituksiin

iOS 16 tarjoaa muokattavat lukitusnäytöt.

Apple on tänään esitellyt WWDC-kehittäjätapahtumassa uuden iOS-mobiilialustaversion. Uusi iOS 16 tarjoaa paljon uusia ominaisuuksia muun muassa lukitusnäyttöön, ilmoituksiin ja iMessageen.Lukitusnäyttö (lock screen) on uusittu ja tarjoaa nyt entistä monipuolisemman näkymän sovelluksiin, mutta erityisesti Apple on tuonut lukitusnäytön suurimmassa päivityksessä on panostettu kustomointiin.Lukitusnäytön kustomointi onnistuu helposti eri oletusasetuksilla, jonka lisäksi käyttäjä voi valita esimerkiksi värit, fontit ja kuvat halunsa mukaan. Myös widgetit voi valita itse sovellusvalikoimasta.Apple tarjoaa myös valmiita lukitusnäyttöjä, jotka tarjoavat esimerkiksi päivittyvän sään taustakuvana.Lukitusnäyttöjä voi myös luoda useita, ja niiden vaihtaminen on helppoa.Ilmoitukset (notifications) näkymä on myös uusittu. Uusi Live Activities -ominaisuus tarjoaa paremman katsauksen jatkuvasti tapahtuviin ilmoituksiin. Tällainen on käytännöllistä, jos esimerkiksi urheilumatsin tulokset tai Uber-kyydin tiedot päivittyvät jatkuvasti.



Uudistuneet ovat myös Live Focus sekä ilmoitukset.

iOS 16 tarjoaa Perheen jaetut iCloud-kirjastot.

Focus-ominaisuutta on uudistettu tarjoamaan työ- tai henkilökohtainen näkymä läpi käyttöjärjestelmän, jolloin esimerkiksi sähköpostit tai verkkosivut voidaan rajata vain työ- tai vapaa-ajan sisältöön.Myös viestittelyyn on tehty merkittävä uusistus. Applen iMessage tarjoaa nyt viesteille muokkaus- ja poistomahdollisuuden. Sovellus kertoo myös mikäli viestiä on muokattu jälkikäteen.Yksi suurimpia uudistuksia iOS 16:ssa on parannettu sanelu, joka mahdollistaa sanelun ja kirjoittamisen vaihtamisen lennosta nopeasti.Live Text -ominaisuus on laajennettu nyt myös videolle. Tekstin videot voidaan esimerkiksi kopioida tekstieditoriin, jonka lisäksi kameran näkymää voidaan käyttää käännöksiin vaikkapa ravintolan menun kanssa.Uudistuksia on tehty myös Apple Walletiin ja Apple Payhin. Apple Wallet tarjoaa Yhdysvalloissa lisää tukea ajokorteille ja Apple Pay Later tarjoaa maksuaikaa ilman korkoja. Lisäksi Apple Payhin on lisätty tilaustiedot useilta jälleenmyyjiltä.Apple Maps tarjoaa uudessa versiossa parannuksia navigointiin (ajon aikana lisättävät välietapit) ja julkisten käyttämiseen. Tämän lisäksi karttoihin lisätään uusia kaupunkeja 3d-malleina.Urheilun seuraamista on parannettu Apple News -integraatiolla, joka ei kuitenkaan ole valitettavasti saatavilla Suomessa.Kuvien jakamista on parannettu entisestään uudella iCloud Shared Photo Library -ominaisuudella. Kyseessä on perheen yhteinen iCloud-tila, jossa pystytään jakamaan esimerkiksi kuvien päivämäärän tai kuvissa olevien henkilöiden mukaan. Kamerasta voi myös suoraan määrittää jos haluaa lisätä kuvat jaettuun kirjastoon.Apple julkaisee iOS 16 -alustan lopullisen ja julkisen version myöhemmin syksyllä.