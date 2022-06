Vuoto: iPhone 15 Pro saa USB-C-liittimen

Californian ylpeys Apple on vuosien saatossa ollut vastarannan kiiski useiden teknologia standardien kohdalla. Erityisen merkityksellinen näistä on latausliitäntä, joka on vaihdellut Applen laitteissa erilaisten poropietari -vaihtoehtojen välillä.Vuosien ajan Apple on suosinut mobiililaitteissaan Lightning-liitäntää, mutta hiljattain se on siirtynyt iPad-malleissaan USB-C-liitäntään, jota käyttävät nykyisin valtaosa muista valmistajien (erityisesti arvokkaammista) malleista.Pian on myös iPhonen vuoro, kertoo vuoto. Vuoto tulee LeaksApplePro-nimiseltä Twitter-tililtä, jonka mukaan Lightning-liitännän loppu on lähellä. Sen mukaan iPhone 15 -malli saa USB-C:n Pro-mallin osalta, mutta vielä tällöinkin perusmallissa on vielä Lightning.Mikäli tämänvuotiset mallit kantavat nimeä iPhone 14, niin olettaa sopii, että vuoto käsittelee vuoden 2023 -mallistoa. Samaisen vuodon mukaan iPhone 16:ssa ei nähdä lainkaan Lightning-liitäntää.

iPhone 15: Lightning

iPhone 15 Pro: USB-C



iPhone 16: USB-C

iPhone 16 Pro: USB-C or portless



Lightning is coming to an end. — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) June 7, 2022

Vuoto tulee sopivasti samalla viikolla, kun EU:ssa on viety hyväksyttäväksi direktiivi, jossa USB-C-latauksesta tehdään pakollista lähes kaikissa elektroniikkalaitteissa.Vuodossa ei kuitenkaan käsitellä tämänvuotisia malleja lainkaan, mutta mikäli vuodon tiedot ovat oikein, niin se tarkoittaisi, että ainakaan perusmallissa tänä vuonna ei vielä nähdä USB-C:tä.