Galaxy S22 -mallit saivat kaikessa hiljaisuudessa useita parannuksia kameraan

Samsung on julkaissut sen lippulaivamallistolle uuden päivityksen, joka toi kaikessa hiljaisuudessa parannuksia myös kameraan.Galaxy S22 -mallistolle julkaistu viimeisin tietoturvapäivitys sisälsi myös muita uudistuksia, kertoo PhoneArena Sivuston mukaan isohko 1,7 gigatavun päivitys sisältää muutakin kuin Samsungin muutoslokissa mainitsemia tylsiä järjestelmään ja tietoturvaan tehtyjä parannuksia.Se bongasi Samsungin viralliselta foorumilta ketjun, jossa moderaattori kertoi kesäkuun päivityksen mukana tulleista piilotetuista ominaisuuksista.Sen mukaan kaikki S22-mallit ovat saaneet muutoksia kameraohjelmistoon. Still-kuvien terävöitystä on säädetty luonnollisempaan suuntaan, jolla on pyritty korjaamaan kameran yliterävöitystä. Lisäksi kontrastiin on tehty pieniä parannuksia.

Myös erityisesti lemmikkien kuvaamiseen on tehty väribalanssiin vaikuttavia muutoksia, jotta kuvat olisivat luonnollisempia. Suurin näistä muutoksista on ollut parannettu automaattinen valkotasapaino.Potrettimoodin pitäisi toimia päivityksen jälkeen paremmin ja muistinhallintaa on optimoitu, jonka pitäisi vaikuttaa videotallennukseen. Lisäksi bugi, jossa kuvia ei voinut ottaa Single Take -kuvien jälkeen on korjattu.Mikäli olet ladannut S22-puhelimeesi kesäkuun tietoturvapäivitykset, niin nämä uudistukset ovat todennäköisesti jo laitteessasi. Mikäli päivitystä ei ole ladattu, niin sen voi asentaa manuaalisesti asetuksista ohjelmistopäivitysosiosta.