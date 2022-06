Google lisäsi tietullimaksut Google Mapsiin

Google on kertonut sen karttasovellukseen uudesta ominaisuudesta, joka saapuu sekä sovelluksen iOS- että Android-versioille. Kysessä on tietullimaksujen näyttäminen, joten Google Maps pystyy nyt paitsi rajaamaan tiet tullien mukaan sekä kertomaan mahdollisen maksun kyseiselle tietullille.Ominaisuudella ei ole kovin paljon käyttöä koto-Suomessa, mutta esimerkiksi kesälomamatkalla yllätyslaskuilta voi välttyä helpommin.Uudistuksen myötä Google Maps tarjoaa heti navigointia aloittaessa arvioin matkan aikana kertyvistä tietullimaksuista. Tiedot kerätään paikallisilta viranomaisilta ja niitä verrataan mm. ajankohtaan ja onko käytössä tullipassia.Tässä avuksi tulee tietysti Google Mapsin ennuste matkan kulusta, jonka avulla se pystyy arvioimaan mihin aikaan tullitietä käytetään ja mikäli silloinen maksu on. Luonnollisesti tämä ei välttämättä ole aina täysin tarkka erityisesti matkan alkaessa, joten maksun määrää on syytä tarkastella lähempänä tietullia.

Google Maps tarjoaa vaihtoehdon näyttää tietullimaksujen määrät tullipassilla tai ilman, sillä maksut määrä voi vaihdella maksutavasta. Edelleen tietysti pystyy navigoimaan myös käyttämättä tietulleja lainkaan.Julkaisussa tietullitietoja tarjotaan liki 2000 eri tieltä ympäri Yhdysvaltoja, Intiaa, Japania ja Indonesiaa. Uusia maita lisätään Google mukaan pian, joten toivottavasti myös Euroopan matkaajat hyötyvät ominaisuudesta piakkoin.