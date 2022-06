Julkaisematon Pixel 6a nähdään unboxing-videolla

Google julkisti uuden Pixel 6a -puhelimen jo Google I/O -tapahtumassa viime kuussa , mutta puhelimen virallinen julkaisu ja myyntiintulo odottaa vielä.Ennakkomyynti alkaa vasta ensi kuun 21. päivä ja kuluttajat saavat laitteet viikkoa myöhemmin. Google on kuitenkin päättänyt ottaa hieman rennomman asenteen laitteen esilletuonnissa, sillä aikaisen julkistuksen lisäksi se on nyt antanut laitteen jo kolmannen osapuolen käsiin.Näihin kuuluu malesialainen tubettaja Fazli Halim, joka on julkaissut videon, jolla nähdään mainittu, ja vielä julkaisematon, Pixel 6a -älypuhelin. Halimin video on kokonaislaatuinen unboxing-video, jossa laite avataan myyntilaatikosta ja sitä esitellään.Laitteen ominaisuuksista vahvistetaan, että OLED-näyttöpaneeli tarjoaa 60 hertsin virkistystaajuuden, jota Google ei kertonut julkistuksessa, mutta se oli jokseenkin oletettavissa.Laatikon sisällöstä puolestaan paljastuu USB-C-kaapeli sekä USB-A-adapteri, mutta ei lainkaan laturia.





Lisäksi Halim vertaa Pixel 6a:ta erityisesti sen viime vuonna julkaistuun isoveljeen, Pixel 6 Pro:hon.Pidemmittä puheitta, tässä itse video: