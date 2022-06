Suosittu Thunderbird -sähköpostiohjelma saapuu vihdoin Androidille

Yksi tietokoneiden suosituimmista sähköpostiohjelmista, avoimen lähdekoodin, on vihdoinkin tuloillaan myös kännyköille.Thunderbirdin tuloa kännyköille on toivottu jo vuosien ajan, mutta kehittäjäyhteisö on jääräpäisesti pitänyt päänsä ja keskittynyt ainoastaan tietokoneille tarkoitetun sähköpostiohjelman kehitykseen.Nyt Thunderbirdin tiimissäkin on vihdoin huomattu, että maailma siirtyy kovaa vauhtia mobiiliin ja suunta on muuttumassa.Käytännössä Thunderbirdin mobiiliversiota ei kuitenkaan lähdetä luomaan täysin tyhjästä, vaan projektissa on tarkoitus yhdistää Thuderbirdin ja-sovelluksen työ. K-9 Mail on yksi suosituimmista sähköpostiohjelmista Androidille ja pohjautuu sekin täysin avoimeen lähdekoodiin.Joten nykyinen K-9 Mail tulee vaihtamaan nimeään tämän vuoden loppuun mennessäiksi ja samalla kehitysresrussit kahden yhteisön välillä yhdistetään.Jatkossa mukaan on tarkoitus tuoda myös mm.-tuki, joka synkronoisi tietokoneella ja kännykässä olevat Thunderbirdit automaattisesti toistensa kanssa. Kehityssuunta on sinänsä looginen, että Thunderbird syntyi alunperin "Firefoxin sähköpostiohjelmaksi"alaisuudessa.

Kehittäjät pyytävätkin kiinnostuneita kokeilemaan jo nykyistä K-9 Mail -sovellusta ja antamaan siitä palautetta. Palautteen pohjalta tuleva Thunderbird for Android saa suuntaviivoja tulevaisuudelleen.