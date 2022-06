Samsungin kestävässä Galaxy XCover6 Pro -puhelimessa on nopea näyttö ja irrotettava akku

Samsung on julkistanut uuden kovien olosuhteiden Galaxy XCover6 Pro -puhelimen.Laite on saanut MIL-STD-810H -sertifioinnin ja IP68-luokituksen. Puhelin siis kestää pudotuksia ja sitä voidaan käyttää vaikkapa vesisateessa. Etupuolen 6,6-tuumaista, 120 hertsin virkistystaajuuteen yltävää Full HD+ -näyttöä suojaa Gorning Gorilla Glass Victus+ -lasi.Puhelimen mitat ovat 168.8 x 79.9 x 9.9 mm ja painoa löytyy 235 grammaa.XCover6 Pro tarjoaa hyvää suorituskykyä ja 5G-yhteydet Snapdragon 778G -piirin ja 6 gigatavun RAM-muistin myötä. Sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua ja sitä saa lisättyä muistikortilla jopa teratavun verran.Laitteen sisällä on 4050 mAh akku, joka on käyttäjän vaihdettavissa. Lataus onnistuu USB-C:n kautta tai POGO-pinniliitännän kautta. Laturi, POGO-latausalusta ja vaihdettava akku tulee kuitenkin hankkia erikseen.

Takana laitteessa on 50 megapikselin pääkamera ja 8 megapikselin ultralaajakulma. Edessä on 13 megapikselin kamera. Laitteen kyljessä on kaksi ohjelmoitavaa painiketta. Käyttöjärjestelmänä toimii Android 12 ja Samsung lupaa tuoda puhelimelle neljä käyttöjärjestelmäpäivitystä ja viiden vuoden ajan päivityksiä tietoturvaan. Ohjelmiston osalta tuetaan Samsung DeXia.Hintaa ei vielä paljastettu, mutta XCover6 Pro tulee saataville heinäkuusta alkaen.