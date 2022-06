Snapchatin maksullinen tilaus tarjoaa muutamia erikoisia ja kokeellisia ominaisuuksia

Kuvien, videoiden ja tekstin lähettämiseen käytettävä sosiaalisen median palvelusai maksullisen Snapchat+ -tilauksen. Tilauksen saapumisesta saatiin vihiä aiemmin kesäkuun aikana. Maksullinen tilaus on toistaiseksi saatavilla vain muutamissa maissa. Suomessa se ei ole vielä saatavilla.Snapchat+ kustantaa 3,99 dollaria kuukaudessa. Aiemmin mobiilisovelluksia tutkiva ja kehittävä Alessandro Paluzzi kertoi , että palvelu maksaisi 4,59 euroa kuussa, 24,99 euroa kuuden kuukauden osalta tai 45,99 euroa vuodessa.Hintaansa nähden Snapchat+ tuntuu tarjoavan varsin vähän. Snapin mukaan tilauksella saa kokoelman eksklusiivisia, kokeellisia ja julkaisua edeltäviä ominaisuuksia. Plus-tilaus esimerkiksi mahdollistaa haluamansa kaverin kiinnittämisen Best Friend-listan kärkeen ja tilauksen avulla näkee, ketkä ovat katsoneet tarinan uudelleen. Ominaisuuksista kertoo esimerkiksi The Verge

Sovelluksessa näkyvistä mainoksista tilauksella ei pääse eroon.