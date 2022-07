Motorolan moto g32 -puhelimessa on Full HD+ -näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella

julkaisi moto g32 -puhelinmalli, joka sijoittuu aiemmin julkaistujen moto g22 ja moto g42 -kännyköiden väliin.Kyseessä on 249 euron laite, joka tulee Suomessa saataville 15. elokuuta alkaen.Moto g32 on kuitenkin 4G-malli, jonka suorituskyvystä vastaa Snapdragon 680. RAMia on 4/6 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 64/128 gigatavua. Lisäksi tallennustilaa voi lisätä muistikortilla jopa teratavun verran.Etupuolella on 6,5-tuumainen Full HD+ -näyttö, joka toimii 90 hertsin virkistystaajuudella.

Sisälle on laitettu 5000 mAh akku, joka tukee mukavan nopeaa 30 watin latausta. Laturi toimitetaan pakkauksen mukana.Takana on 50 megapikselin pääkamera (f/1.8, 0.64μm), 8 megapikselin ultralaajakulma (f/2.2, 1.12μm) ja 2 megapikselin syvyyskamera. Tuettuna on Full HD 30 fps -videokuvaus.Laite on saanut stereokaiuttimet, kuulokeliitännän, Bluetooth 5.2 -yhteyden, NFC-yhteyden ja kaksi SIM-korttipaikkaa. Kahden SIMin lisäksi samanaikaisesti voi laittaa muistikortin.Käyttöjärjestelmänä toimii Android 12 -versio. Motorola mahdollisesti tuo päivityksenä puhelimelle Android 13 -version ensi vuonna.