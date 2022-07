Puhelin huollossa - ja puhelimessa kuvia, videoita ja viestejä joihin et halua huoltoliikkeen pääsevän käsiksi..? Ratkaisu tulossa

Puhelimen huoltoliikkeeseen vieminen on useissa tilanteissa jopa isohko tietoturvariski, kun kännyköissä nykyisin säilytetään myös työnantajan palveluihin liittyviä tietoja, sähköposteja ja sen sellaista. Puhumattakaan kaikesta henkilökohtaisesta sisällöstä, jota kännyköistämme nykypäivänä löytyy. Ja aivan oikeutetusti, näistä syistä johtuen on varsin korkea kynnys kiikuttaa vioittunut puhelin huoltoon.Riski on ymmärrettävä ja onkin yllättävää, että laitevalmistajat ovat heränneet asian suhteen vasta nyt. Ensimmäisenä liikkeelle on päässytSamsungin ratkaisu asiaan on oma erillinen korjaustila, jonka kautta huoltoliike pääsee käsiksi puhelimen toiminnan kannalta oleellisiin tietoihin ja tiedostoihin - mutta ei mihinkään käyttäjän henkilökohtaiseen tietoon, kuten viesteihin, videoihin tai kuviin.Samsung Korean tiedotteen mukaan ominaisuus on tullut ensimmäisenä tarjolle Samsung Galaxy S21 -sarjan puhelimiin, ohjelmistopäivityksenä. Samsungin on tarkoitus tuoda toiminnallisuus mukaan myös yhtiön muihin puhelinmalleihin.