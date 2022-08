YouTube Premium-käyttäjät voivat nyt zoomata videoita nipistämällä

-tilauksella saa käyttöön mainoksista vapaan YouTuben. Lisäksi tarjolla esimerkiksi videoiden toistaminen näytön ollessa suljettuna ja mahdollisuus käyttää kokeellisia uusia ominaisuuksia, johon on nyt lisätty uusi eletoiminto testikäyttöön.Uusi kokeellinen ominaisuus on nimeltään "Zoomaa nipistämällä".Mikäli tämän ottaa käyttöön, videota voi lähentää ja loitontaa nipistämällä videosoitinta kahdella sormella. Ominaisuus mahdollistaa jopa 8x zoomin.Ominaisuuden voi ottaa käyttöön selaimella tällä sivulla tai puhelimen kautta avaamalla YouTube-sovelluksessa kohdan premiumin edut asetuksista.

Videon yläreunassa näkyy zoomauksen määrä

YouTuben esimerkiksi mukaan zoomaus on tarkoitettu käytettäväksi etenkin pystyasennossa. Itsellä tämä ei kuitenkaan toimi.Vaaka-asennossa käytettäessä zoomaus puolestaan toimii. Kun kuvan on lähentänyt, sitä voi liikuttaa yhdellä sormella.Pikaisen testin perusteella zoomausta voi tehdä tavallisissa videoissa ja suorissa lähetyksissä, mutta livelähetyksessä live-chat pitää ensin poistaa näkyvistä. YouTube Shorts-videoissa ominaisuus ei toimi ollenkaan.Zoomaa nipistämällä on Premium-käyttäjien saatavilla 1. syyskuuta saakka. Tuon jälkeen ominaisuus voi tulla kaikkien käyttäjien saatavilla tai poistua kokonaan palvelusta.Lähde: 9to5Google