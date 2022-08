5G-yhteyksillä varustettu kestävä Cat S53 5G saapui myyntiin Suomessa

Cat-puhelimista vastaavajulkaisi heinäkuun aikana lujatekoisen Cat S53 5G -puhelinmallin. Nyt tämä puhelin on saatavilla Suomessa.Cat S53 5G on varustettu 6,5-tuumaisella HD+ (1600 x 720) -näytöllä, joka on karkaistua lasia. Selfieitä voi ottaa 16 megapikselin etukameralla.Taakse on laitettu 48 megapikselin Sony IMX582 f/1.79 -sensori sekä 2 megapikselin makro. Takana on myös sormenjälkilukija.Suorituskyvystä vastaa Qualcomm Snapdragon 480, joka tarjoaa myös 5G-yhteydet. Piirin parina on 6 gigatavua RAM-muistia ja sisäistä tallennustilaa löytyy 128 gigatavua. Tallennustilaa voi myös laajentaa muistikortilla. Vaihtoehtoisesti voi käyttää kahta SIM-korttia, joista toinen vie muistikorttipaikan.Laitteen sisällä on 5500 mAh akku, joka tukee 18 watin latausta USB-C -liitännän kautta. Tuettuna on myös langaton lataus.

Laitteessa on edelleen vanha Android 11 -versio. Laite on suunnattu yrityskäyttöön ja se on saanut Android Enterprise -lätkän. Tietoturvaan luvataan päivityksiä pari vuotta.Bullitt Group kertoo, että tämä puhelin voidaan peittää vaikkapa mutaan tai jättää sateeseen ilman pelkoa hajoamisesta.Puhelimen kestävyyttä on testattu pudottamalla se teräspinnalle 1,8 metristä.Lisäksi laite on saanut IP68- ja IP69K-luokitukset . Nämä tarkoittavat, että laite kestää pölyä, veteen upottamista ja erittäin kuumaa vesisuihkua.Puhelimessa on myös 120 lumenin lamppu ja ohjelmoitava painike.Cat S53 5G:n hinta on 599,99 euroa ja se on Suomessa saatavilla ainakin Verkkokauppa.comin kautta