Samsung julkaisi edullisen Galaxy A04 -puhelimen

Samsung julkaisi Galaxy A04 -mallin, joka toimii seuraajana Galaxy A03 -puhelimelle.Vertaa: Samsung Galaxy A04 vs Samsung Galaxy A03 - puhelinten erot Hintaa tai saatavuutta Samsung ei toistaiseksi ilmoittanut, mutta mahdollisesti laite nähdään edeltäjän tapaan Suomessa. Galaxy A03 -mallia myydään Suomessa tällä hetkellä 119 eurolla Galaxy A04 sisältää 6,5-tuumaisen HD+ -näytön, jonka yläkulmassa on 5 megapikselin etukamera.Taakse on laitettu 50 megapikselin pääkamera (F1.8), kun edeltäjämallissa on 48 megapikselin kamera. Lisäksi takana on 2 megapikselin syvyyskamera.

Laitteessa on 5000 mAh akku. RAMia on 4/6/8 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 32/64/128 gigatavua. Muistikortilla tallennustilaa saa laajennettua jopa teratavun verran.Suoritinta Samsung ei tarkemmin määrittele , mutta laite tukee 4G-yhteyksiä. Lisäksi tarjolla on Bluetooth 5.0 ja Android 12, jonka päällä toimii Samsungin One UI Core 4.1 -käyttöliittymä.