Steamin mobiilisovellus uudistuu

uudistaa Steam-mobiilisovellusta, ja se on nyt saatavilla betaversiona.Kyseessä on täysin uusi versio, joka hyödyntää 'uutta viitekehystä' ja modernia suunnittelua.Sovelluksella voi edelleen selata kauppaa, vastaanottaa vastaanottaa Steam Guard -koodeja ja hyväksyä vaihtoja.Uutta sovelluksessa on QR-koodilla kirjautuminen, älykkäämmät ilmoitukset, parannettu kirjasto ja useamman tilin tuki. Betaversiota voi helposti testata Androidilla, mutta Applen iOS-laitteilla voi olla korkeintaan 10 000, ja heidän on asennettava TestFlight.Valven mukaan betan avulla sovelluksesta saadaan palautetta ja toimintoja parannettua, kunnes päivitys on valmis jaettavaksi kaikille.