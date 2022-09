Garmin Venu Sq 2 -kellot tarjoavat nyt AMOLED-näytön ja paremman akunkeston

"Venu Sq 2 on suunniteltu pysymään vauhdissa mukana riippumatta siitä, mitä päivä kulloinkin tuo tullessaan", kertoo Garmin-yhtiön maailmanlaajuisen kuluttajamyynnin varatoimitusjohtaja Dan Bartel. "Venu Sq 2:ssa on kaikki suositut hyvinvointi- ja liikuntaominaisuudet, älykkäät ilmoitukset ja erinomainen akun kesto – kohtuuhintaan."

julkaisi Venu Sq 2- ja Venu Sq 2 Music-GPS-älykellot, joissa on kattavasti hyvinvoinnin seuranta- ja liikuntaominaisuuksia.





Sq 2 ja Sq 2 Music ovat jatkoa vuoden 2020 Sq- ja Sq Music -malleille.



Merkittävimmät erot löytyvät näytöstä ja akunkestosta.Uusissa malleissa käytetään nyt AMOLED-tekniikkaa. Näyttö on kooltaan 1,4-tuumainen ja tarkkuus on 320 x 360.Edeltäjämalleissa on LCD-näyttö, joka on hieman pienempi ja tarkkuudeltaan vaatimattomampi.

Toinen merkittävä ero on akukesto, sillä uudet mallit lupaavat jopa 11 päivän kestoa, kun edeltäjissä se on 6 päivän luokkaa.Lisäksi uusissa kelloissa on 28 urheilutilaa, kun edeltäjässä niitä on 23. Uutta on HIIT-treenit.Venu Sq 2 -kellot seuraavat Body Battery -ominaisuuden muodossa energiatasoja. Kehon energiataso tarkistamalla on helppo löytää aktiivisuuteen ja lepoon parhaiten soveltuvat hetket.Health Snapshot puolestaan tallentaa keskeiset arvot, kuten syke, sykevaihtelu, Pulse Ox, hengitystahti ja stressitaso, 2 minuutin ajan. Muita ominaisuuksia ovat stressin seuranta, unen seuranta ja naisen hyvinvoinnin seuranta.Kellon näytölle saa Android- tai iOS-puhelimesta ilmoitukset. Kaupan kassalla maksaminen onnistuu Garmin Pay -lähimaksuratkaisulla.Venu Sq 2- ja Venu Sq 2 Music-kellojen ero on se, että Venu Sq 2 Music -malliin pystyy tallentamaan jopa 500 musiikkikappa­letta, mm. Spotify-, Amazon Music- tai Deezer-soittolistoja.Venu Sq 2 tulee myyntiin Q3/2022 aikana suositushintaan 279 euroa seuraavissa väreissä: hiilenharmaa/tummanharmaa, valkoinen/vaalea kullansävy ja viileänmintunsävy/metallinen mintun­vihreä.Venu Sq 2 Music suositushintaan 309 euroa seuraavissa väreissä: musta/tummanharmaa, norsunluu/punertava kullansävy ja vaaleanharmaa (French grey)/ vaalea kullansävy.Hinnat ovat jonkin verran nousseet, sillä edeltäjämallit tulivat saataville 219 ja 269 euron hinnoilla.