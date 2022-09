iPhone 14 Pro -malleissa on muotoaan muuttava näyttölovi, aina päällä oleva näyttö ja 48 megapikselin kamera

Pro-mallien näytön ominaisuuksia

iPhone 14 Pro -mallit

Pro-mallissa on 48 megapikselin pääkamera

Tällaisia ominaisuuksia on iPhone 14 Pro-malleissa

iPhone 14 eri väreissä

julkisti iPhone 14 -malliston, joka sisältää seuraavat mallit: iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Plus ja iPhone 14 Vain Pro-mallit saivat merkittäviä uudistuksia, kun taas iPhone 14 Plus ja iPhone 14 ovat pienempiä päivityksiä iPhone 13 -puhelimiin verratessa. Selkein uudistus on se, että Plus-malli korvaa pienikokoisen mini-mallin.Pro-malleissa on nyt uusi näyttölovi, johon Applen on kehittänyt varsin olevan ratkaisun ohjelmiston avulla.Uusi Dynamic Island -nimeä kantava lovi mukautuu sisältöön ja näyttää käyttäjälle tärkeitä tietoja. Tavallisissa iPhone 14 -malleissa on tuttu näyttölovi.Esimerkkejä sen Dynamic Island -loven toiminnasta näet Applen videolta.Pro-mallien toinen uudistus koskee näyttöä, sillä nämä tukevat nyt Aina päällä oleva -tilaa eli tärkeitä tietoja näkyy näytöllä, vaikka näyttö on lukittu. Pro-malleissa käytetään ProMotion -tekno­logiaa ja jopa 120 Hz mukautuvaa virkistys­taajuutta.Lisäksi Pro-malleissa on nyt 48 megapikselin pääkamera, joka muun muassa tuottaa parempia kuvia vähäisessä valaistuksessa yhdistelemällä neljä pikseliä yhdeksi suureksi nelipikseliksi.Pro-malleissa on myös uusi A16 Bionic -piiri, joka nostaa puhelimien tehoja entisestään.Tavallisissa iPhone 14 -malleissa on puolestaan vanhempi A15 Bionic -piiri, tavallinen 60 hertsin näyttö ja 12 megapikselin pääkamera.Katso täältä iPhone 14 -sarjan hinnat Suomessa

iPhone 14 -mallisto verrattuna iPhone 13-malleihin

Merkittävin ero iPhone 13 -mallistoon nähden on tietysti iPhone 13 mini n jääminen viimeiseksi iPhone mini -sarjan edustajaksi. Tilalle tuli perus-iPhonen kanssa identtinen, mutta isompi iPhone Plus.Etenkin iPhone 14 on kovin kosmeettinen päivitys edeltäjäänsä, mutta Pro-sarjassa nähtiin isompiakin eroja, etenkin kameroiden megapikseleiden ja ominaisuuksien osalta.Speksien vertailua voi tehdä täällä: