Apple haastaa vihdoin Garminin ja muut urheilukellot? Apple Watch Ultra julkaistiin

älykellot ovat aina olleet ominaisuuksiensa osalta älykellojen kärkijoukossa. Mutta huippu-urheilijoille ne eivät ole juurikaan kelvanneet - hyvästä syystä.Applen kellojen käyttöliittymä on pohjautunut pitkälti kosketusnäyttöön, joka ei ole mitenkään kätevä tapa ohjata kelloa harjoittelun, kuten maratonin, lomassa.Lisäksi todelliset urheilukellot ovat pistäneet Applen kellot käytännössä naurunalaisiksi akkukeston osalta. Siinä missä Applen aiemmat älykellot ylsivät noin vuorokauden akkukestoon, ovat kärkitason urheilukellot tarjonneet yli 2 viikon akkukestoa.Akkukeston merkitys on ollut vielä suuremmassa roolissa, kun suoritus itsessään on ultrajuoksun tai triathlonin tasolla. Tässä kisassa Applen kelloilla ei ole ollut käytännössä mitään tarjottavaa.Nyt Apple on päättänyt ottaa ison loikan parempaan suuntaan julkaisemalla-mallin.

Apple Watch Ultra tarjoaa 60 tunnin akkukestoa, merkittävästi perus-Watchia tarkempaa GPS:ää sekä uuden ohjelmoitavan toimintopainikkeen. Toimintopainikkeen avulla tarve kosketusnäytölle voidaan eliminoida treenin tai kisasuorituksen aikana.Watch Ultra parantaa hurjan loikan myös aiempiin Applen kelloihin nähden kellon vedenkestävyyttä - uusi kello on myös kansainvälisten sukellusstandardien mukainen.eli noin 800 euroa.